Saddam "está vivo", afirma funcionário iraquiano O presidente Saddam Hussein "está vivo". "Todos puderam vê-lo trabalhando", afirmou o diretor-geral do Ministério de Informação iraquiano, Udai Altai, ao canal francês de TV France 2. A TV iraquiana divulgou hoje que Saddam teria presidido uma reunião com colaboradores. Mas nenhuma imagem foi mostrada. Só depois foram ao ar imagens do presidente em uma reunião em que se exaltou a "resistência heróica" dos combatentes iraquianos frente às forças invasoras. Em sua mensagem, Saddam, sorrindo, também exortou os curdos a não se alinharem com os "invasores" na guerra, e nem se oporem às tropas iraquianas. Desde as primeiras ações para derrubar Saddam, as forças americanas insinuam que ele estaria morto. Mas especialistas alertam para o perigo de dar como acabado um homem que, obcecado por segurança, tem permanecido longe dos holofotes por anos. Seu comportamento durante a guerra é perfeitamente compatível com seus hábitos. Mas nem todos estão convencidos de que Saddam comanda o espetáculo. Repetidamente, generais americanos afirmam que não vêem sinais de que a defesa militar do Iraque esteja sob um comando organizado. Veja o especial :