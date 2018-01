Saddam foi encontrado em buraco Saddam Hussein foi capturado pelas forças americanas dentro de um buraco em uma fazenda em Adwar, cidade perto de Tikrit sua natal. A prisão do ex-ditador iraquiano foi realizada sem disparos na noite de sábado. O buraco onde Saddam se escondia tiha cerca de dois metros de profundidade, com espaço suficiente para deitar. Era camuflado com tijolos e sujeira e dispunha de uma entrada de ar para permitir a permanência por longos períodos. Um oficial americano disse que Saddam não tentou esconder sua identidade quando foi capturado. O coronel Ricardo Sánchez, comandante militar americano no Iraque, viu Saddam durante a madrugada. Disse que o iraquiano estava cooperando com a operação. Ele descreveu Saddam como ?um homem cansado, resignado a seu destino?. Saddam, que hoje tem 66 anos, foi encontrado com uma espessa barba. Ele foi fotografado antes e depois de ser barbeado. Um médico o examinou, aparentemente para extrair amostras de seu DNA. O vídeo exibido mais tarde pelos americanos na entrevista coletiva deste domingo justapôs uma imagem antiga de Saddam Hussein e depois de ser preso. Um jornalista iraquiano se levantou durante a entrevista coletiva e gritou ?Morte a Saddam!? e ?Abaixo Saddam!?. A captura de Saddam gerou posições diferentes entre o Conselho Governante e o exército americano quanto ao destino do ex-ditador. Os EUA não determinaram ainda se ele será mesmo julgado numa corte criada há dias pelo Conselho. Já Ahmad Chalabi, um dos principais membros do Conselho, já declarou que pretende levar Saddam à corte no país, a fim de julgá-lo por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. » veja a galeria de imagens