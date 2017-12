Saddam foi executado após ´julgamento justo´, diz Bush O presidente americano, George W. Bush, afirmou neste sábado que a execução do ex-governante iraquiano Saddam Hussein aconteceu após "um julgamento justo, do tipo que ele negou às vítimas de seu brutal regime". Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Bush acrescentou que a execução também é "uma mostra da resolução do povo iraquiano de avançar após décadas de opressão". A execução de Saddam aconteceu pouco depois de uma juíza federal rejeitar, em Washington, uma solicitação de adiamento apresentada pelos advogados do ex-governante, com o argumento de que Saddam estava sob a jurisdição americana. "Isto não teria sido possível sem a determinação do povo iraquiano de criar uma sociedade governada pelo império da lei", opinou o presidente americano. No entanto, Bush admitiu que a execução de Saddam Hussein "não vai acabar com a violência no Iraque". O presidente norte-americano classificou o enforcamento como um "marco importante no rumo seguido pelo Iraque para se transformar numa democracia capaz de se governar, sustentar e defender, além de ser aliada na guerra contra o terrorismo". "Hoje vemos o quanto avançou o povo iraquiano desde o fim do regime de Hussein. O progresso alcançado não teria sido possível sem o permanente serviço e sacrifício de nossos soldados", acrescentou o presidente dos EUA. Por último, Bush ressaltou que ainda restam "muitas decisões e sacrifícios". "No entanto, a segurança do povo dos EUA não nos permite ceder em nosso esforço para garantir que a jovem democracia iraquiana continue avançando", disse. Bush está no seu rancho de Crawford, no Texas, onde passa as festas de ano-novo.