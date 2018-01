Saddam Hussein cai depois de 24 anos no poder Saddam Hussein era, em 1988, o homem mais poderoso do Golfo Pérsico: combatera por oito anos o Irã do aiatolá Ruhollah Khomeini, com o apoio de Washington e vista grossa por parte da União Soviética. Mas esse respaldo era circunstancial e, com o correr dos anos, ele passou a ser considerado uma ameaça para as monarquias petroleiras, Israel e seu maior aliado, os EUA. Nascido em 28 de abril de 1937 em Tikrit, a cerca de 200 km ao norte de Bagdá, Saddam Hussein era analfabeto até os 10 anos, depois de ter ficado órfão de pai aos cinco meses. Sua família de camponeses fazia parte do clã Tikriti, de muçulmanos sunitas. Através de seu tio, expulso do Exército por se recusar a combater para os britânicos na Segunda Guerra Mundial, conseguiu ir tentar a sorte em Bagdá, e na adolescência entrou para o Partido do Renascimento Árabe Socialista (Baath), seduzido por seus ideiais laicos, nacionalistas e revolucionários. Segundo seus biógrafos, Hussein participou do comando encarregado de assassinar o primeiro-ministro Abdel Karim Kassem - que havia derrubado a monarquia hachemita em 14 de julho de 1958, em um golpe de Estado que custou as vidas do jovem rei Faisal 2º e do chefe de governo Ahmad Baban, e que havia instalado um regime pró-soviético e antiocidental. Após a frustrada tentativa, as autoridades começaram a procurar por Saddam, que voltou para sua cidade, Tikrit, de onde, vestindo roupas de mulher, fugiu para a Síria. Acabou indo em 1960 para o Egito, sob a proteção do presidente Gamal Abdel Nasser, o promotor da idéia do "nacionalismo árabe". Em 1963, Kassem foi derrubado e executado por um golpe conjunto de baathistas e nasseristas dirigido por Ahmad Hassan Al Bakr, que se tornou primeiro-ministro. Saddam havia regressado ao país e se dedicou à perseguição dos pró-soviéticos do antigo governo. Em meio a disputas palacianas, foi preso mas libertado em seguida, pelo próprio Al Bakr. Em um país onde o poder era obtido através da violência, Al Bakr confiou o aparato de segurança a Saddam Hussein, que dali chegou à vice-presidência em 1969. A partir de então, e com o afastamento dos setores mais moderados do partido, Saddam impulsionou uma das maiores conquistas do partido Baath em 1972: a nacionalização da Companhia Iraquiana de Petróleo eo início de uma carrida armamentista, mediante acordos com a União Soviética. Por sua vez, o Baath iraquiano se separou de seu partido-irmão da Síria depois que Hafez Al Assad ordenou, em 1976, a intervenção no Líbano, a favor das milícias direitistas, contra os palestinos (mais tarde, no entanto, a Síria mudaria de lado na guerra civil libanesa, passando a apoiar os palestinos). Assad, o líder sírio aliado do líbio Muammar Kadafi, passou então a ser o inimigo número um de Saddam na disputa pela liderança do mundo árabe. Após fechar acordos limítrofes com o xá Reza Pahlevi do Irã em 1975, o partido de Saddam formou parte de uma forte ofensiva do mundo árabe contra os acordos de paz entre israelenses e egípcios em 1978 e 1979. Em julho de 1979, Saddam assumiu o posto de Al Bakr, que renunciou por questões de saúde, segundo explicações oficiais. Em março de 1980, Saddam criou um Parlamento mas, ao mesmo tempo, os membros históricos do partido Baath eram assassinados por reclamarem porções do poder. Foi a partir de então que o chefe supremo iraquiano armou um governo tendo como base principal Tikrit e sua própria família, por não mais confiar nos nasseristas moderados, que defendiam uma união entre sunitas e xiitas. Seu vizinho Irã se transformara, em 1979, em uma ameaça para o Ocidente, após a revolução do xiita de Khomeini contra o xá e a instauração, em Teerã, de um regime teocrático que rejeitava tanto Washington quanto Moscou. Em 22 de setembro de 1980, Saddam, com o apoio de várias monarquias do Golfo Pérsico e a maior parte do Ocidente, desconsiderou acordos fronteiriços com o Irã e iniciou uma guerra contra o novo governo de Teerã. O apoio de Washington foi lembrado recentemente depois voltar a circular na mídia uma foto do atual secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, então enviado especial do presidente Ronald Reagan, com Saddam, para acertar a cooperação contra o Irã. Em 1981, a aviação israelense destruiu o reator nuclear de Osirak, que havia sido construído pela França em Tamuz, perto de Bagdá. Em maio de 1988, o primo de Saddam Hussein, Ali Hassan Al Majid, atacou com armas químicas a localidade curda de Halabja, matando pelo menos 5.000 pessoas. Em agosto do mesmo ano, entrou em vigor o acordo de cessar-fogo com o Irã, após oito anos de guerra que deixaram 500.000 mortos de ambos os lados. Após essa guerra, as monarquias do Golfo Pérsico, em especial o Kuwait, reclamaram do Iraque parte de sua produção petrolífera, para compensar o apoio que lhe haviam dado durante a guerra contra Teerã. Segundo Bagdá, o Kuwait "roubou" petróleo do sul do Iraque e Saddam decidiu invadir o país - mas foi obrigado a retroceder, após a ofensiva lançada pelo presidente George Bush pai, à frente de uma coalizão que recebeu o aval da ONU. Defensor da causa palestina e um dos principais apoiadores econômicos de alguns grupos fundamentalistas palestinos, Saddam foi penalizado com sanções que destruíram a estrutura social do país, ao mesmo tempo em que crescia a repressão interna a dissidentes - como, aliás, havia ocorrido com todos os governos iraquianos anteriores e até mesmo com o de Saddam, enquanto este era apoiado pela Casa Branca. Isolado e sob um embargo decretado pela ONU por ter invadido o Kuwait, Hussein permaneceu no poder apesar dos ataques combinados e rotineiros de aviões de Washington e Londres no norte e no sul do país. Seu final chegou após um debate mundial sobre as supostas armas químicas do regime, que não foram encontradas pelos inspetores da ONU. Foi então que Washington, apoiado militarmente por Londres e sem o aval das Nações Unidas, invadiu o Iraque e as forças americanas chegaram a Bagdá, derrubando Saddam do poder 24 anos após sua ascensão. Veja o especial :