Saddam Hussein diz estar preparado para morrer O ex-ditador iraquiano Saddam Hussein confessou estar preparado para morrer e não ter medo de sua eventual execução, segundo declarou ao dominical The Sunday Times sua advogada libanesa, Bushra Khalil. "Tomei a decisão de morrer no dia em que tentei assassinar Abdel Karim Qasin", disse Saddam Hussein a sua advogada, segundo esta, referindo-se a uma tentativa de golpe de estado contra o ex-dirigente iraquiano que o obrigou a fugir do país em 1959. A advogada, que se reuniu com o Saddam na prisão secreta onde está detido, disse ter encontrado um homem decidido. "Se a invasão ocorresse de novo, ficaria no Iraque. Foi uma decisão correta ficar em meu país com minha gente", afirmou o ex-ditador, explicando por que não fugiu quando teve condições para isso. Saddam disse a sua advogada que se dá bem com os guardas americanos. "Eles são substituídos com freqüência, mas dá tempo para conhecê-los. Eu gosto deles, nos tornamos amigos". Queixa Khalil se queixou da forma como está se desenvolvendo o julgamento do ex-ditador. "O tribunal não respeita o império da lei e não é independente. Os americanos são quem marca o rumo, e as decisões serão inevitavelmente políticas." A advogada, muçulmana xiita, foi criticada por representar um líder sunita, mas ela diz não estar arrependida e assegura que, quando estava no poder, Saddam não era diferente de outros presidentes da região que ambicionam construir uma sociedade forte. Segundo Khalil, Saddam tinha mais interesse em discutir com ela o estado das relações internacionais que seu próprio julgamento. "Saddam me disse que a ingerência americana no Iraque alimentou as ambições militares do Irã. Acredita que os iranianos sabem que os Estados Unidos não atacarão o Irã enquanto estiverem envolvidos no conflito iraquiano", afirmou a advogada ao jornal. Na reunião com Khalil, Saddam Hussein disse que tinha escrito uma nova obra épica. "Antes não tinha tempo para escrever poesia, mas agora tenho."