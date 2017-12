Saddam Hussein elogia ataques suicidas contra Israel O presidente iraquiano, Saddam Hussein, elogiou hoje os ataques suicidas palestinos contra objetivos israelenses e os qualificou de "operação de martírio palestino", disse a Rádio Bagdá. A emissora indicou que, durante uma reunião do gabinete, esta semana, Saddam expressou seu apreço e respeito "pelos heróis das operações de martírio que sacrificam sua própria vida pela Palestina e pela nação árabe". O presidente enviou uma saudação especial às "valentes mulheres palestinas" que liberam seus filhos para a realização dessas operações, que constituem "o mais alto nível de expressão do próprio nacionalismo e da própria fé", acrescentou. O "rais", acrescentou a fonte, disse que com tais operações os palestinos estão freando "os sionistas e a administração americana" e frustrando "suas ilusões a respeito de uma solução militar" no Oriente Médio. O Iraque sempre apoiou a intifada palestina nos territórios ocupados por Israel e enviou toneladas de ajuda alimentar e medicamentos aos palestinos. Além disso, o governo de Bagdá envia US$ 25.000 à família de cada atacante suicida e igual quantia a cada núcleo familiar que tenha sofrido a destruição de sua moradia na recente ofensiva militar israelense contra Jenin.