Saddam Hussein passa bem após operação de hérnia O ex-presidente iraquiano Saddam Hussein, de 67 anos, foi operado há duas semanas de uma hérnia em um hospital de Bagdá e passa bem, informaram hoje fontes iraquianas. O ex-ditador foi operado por médicos iraquianos no Hospital ibn Siria, nas proximidades da Zona Verde, controlada pelos EUA, segundo fontes do Ministério dos Direitos Humanos. A cirurgia teria durado uma hora e Saddam retornou à sua cela no mesmo dia, disseram as fontes. Saddam está sob custódia dos EUA desde 13 de dezembro, quando foi capturado por soldados americanos numa região rural de Tikrit, ao norte de Bagdá. Um tribunal iraquiano criado para julgar os dirigentes do antigo governo formulou contra Saddam sete acusações de crimes contra a humanidade. O julgamento ainda não foi marcado.