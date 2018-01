Saddam Hussein vai a julgamento no Iraque ?Saddam vai a julgamento público para que o povo iraquiano conheça seus crimes?, disse neste domingo Ahmad Chalabi, um dos mais destacados membros do Conselho Governante do Iraque. Ele falou à TV Al-Iraqiya, fundada pelo Pentágono após a ocupação anglo-americana. Na última quarta-feira, o governo interino do Iraque estabeleceu um tribunal especial para julgar altos integrantes do governo de Saddam. As acusações seriam de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Na ocasião, integrantes do Conselho disseram que Saddam poderia ser julgado à revelia. O tribunal terá que julgar crimes cometidos de 17 de julho de 1968, o dia em que o partido Baath. de Saddam, subiu ao poder, até 1º de maio de 2003, quando o presidente dos EUA George W. Bush declarou findas as maiores hostilidades da invasão no Iraque. Saddam Hussein se tornou presidente do Iraque em 1979, mas exercia forte influência desde o começo dos anos 70. No caso dele, o tribunal julgará casos que vão de execuções em massa de curdos iraquianos nos anos 80, até a repressão a revoltas xiitas após a Guerra do Golfo, em 1991.