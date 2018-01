Saddam já teria pago asilo para sua família na Líbia, diz jornal O presidente do Iraque, Saddam Hussein, tem planos secretos para a fuga de sua família e de dirigentes de seu regime, no caso de um ataque dos Estados Unidos levar à queda de seu governo, revela o diário britânico The Times. O líder iraquiano obteve asilo político na Líbia, governada pelo ditador Muamar Kadafi, e, para isso, já pagou US$ 2,5 bilhões a bancos líbios. De acordo com o jornal, emissários de Saddam fizeram visitas secretas à Líbia e à Síria para providenciar a rota de fuga. O refúgio na Líbia não incluiria Saddam nem seu filho mais velho, Uday, porque isso complicaria Kadafi, que tenta normalizar relações com o Ocidente. Os serviços de inteligência ocidentais acreditam que Saddam ficaria no Iraque.