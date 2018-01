Saddam na TV foi gravado antes da guerra, garantem os EUA A inteligência dos EUA analisou todas as fitas com imagens do presidente do Iraque, Saddam Hussein, veiculadas pela tevê iraquiana - sem especificar de quais dias - e garante que elas foram gravadas antes da guerra ter começado em 19 de março, informou a televisão a cabo norte-americana CNN. Oficiais alertaram que a CIA (serviço secreto dos EUA) não sabe se Saddam está vivo ou morto. Enquanto os norte-americanos põem em dúvida as aparições do presidente iraquiano na tevê, a televisão estatal iraquiana voltou a transmitir hoje imagens de Saddam Hussein, reunido com cerca de dez funcionários do governo, entre eles o vice-presidente Taha Yassin Ramadan, e líderes do partido Baath. Veja o especial :