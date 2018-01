Saddam "não ameaça mais" os EUA, decide Bush Saddam Hussein "não ameaça mais os EUA com armas de destruição em massa", afirmou o presidente americano, George W. Bush, em meio a um discurso em Lima, no estado de Ohio, perante trabalhadores de uma fábrica de veículos militares M1A1 Abrams. Bush lembrou que os militares procuram no Iraque por armas bioquímicas de extermínio, cuja suposta existência foi usada como argumento para lançar a guerra, mas que até agora não foram encontradas. Sobre este tema, o chanceler britânico, Jack Straw, se viu hoje obrigado a dizer que as forças de ocupação do Iraque não ?semearão? armas para obter justificativa para o ataque, lançado sem o aval da ONU. O presidente americano se comprometeu a "não permitir que grandes riscos para os EUA fiquem sem resposta" e afirmou que a "luta pela paz" está ligada à da liberdade. "Estamos do lado da liberdade", assegurou Bush, ao mesmo tempo em que reiterou, como já disse muitas vezes, que "nossa causa é justa". O discurso de Lima, que não fez referência ao fim da guerra contra o Iraque - o que, segundo versões da Casa Branca, o mandatário pretende anunciar na próxima semana -, foi o último ato de uma visita de poucas horas a Ohio. Os objetivos de Bush eram dois: fazer campanha para seu plano de estímulo à economia, que prevê um pacote de redução fiscal, e defender sua decisão de ir à guerra. Enquanto em Lima o presidente falou de guerra na fábrica de veículos militares do mesmo tipo de alguns dos utilizados no Iraque, em North Canton, no mesmo Estado, ele falou sobretudo de economia. Veja o especial :