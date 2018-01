Saddam ordenou ocultação de armas, diz jornal Antes de a ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) terem retomado na quarta-feira a verificação do arsenal do Iraque, o presidente do país, Saddam Hussein, ordenou a ocultação de armas e documentos em residências, afirmou hoje o diário britânico The Times, citando fontes dos serviços secretos da Grã-Bretanha. Segundo o jornal, Saddam encarregou funcionários do governo, membros do partido, cientistas e até mesmo camponeses de esconderem em suas casas possíveis provas e componentes de armas, assim como computadores com dados sobre armas de destruição em massa. Eles teriam sido obrigados a fazer isso, sob a ameaça de represálias. O governo britânico não comentou a notícia.