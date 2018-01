Saddam pede a curdos para não se alinharem com EUA Numa nova mensagem lida na televisão estatal, o presidente iraquiano Saddam Hussein exortou os curdos a não se alinharem com os "invasores" na guerra nem se oporem às tropas iraquianas. Pouco depois, a tevê mostrou imagens de Saddam Hussein sorrindo junto com alguns ministros. Não ficou claro quando as imagens foram gravadas. Veja o especial :