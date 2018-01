Saddam pede a iraquianos que lutem com as próprias mãos Com tropas da coalizão às portas da capital, Saddam Hussein exortou o povo do Iraque a ?lutar com as próprias mãos?, segundo um comunicado lido esta quinta-feira na TV estatal iraquiana. O comunicado - dirigido a população do sudeste de Bagdá - foi lido pelo ministro da Informação Mohammed Saeed al-Sahhaf. ?Lute com suas próprias mãos. Deus irá desgraçá-los (os invasores). Deus é grande?, diz o comunicado. O trânsito entupia as ruas de Bagdá hoje pela manhã após uma noite em que imensas explosões sacudiram a parte sul da cidade e aviões foram ouvidos sobrevoando o céu. Uma grande explosão sacudiu Bagdá por volta das 5h00 (de Brasília), embora não haja informações sobre a causa. Nesta quarta-feita, a TV iraquiana mostrou imagens de um Saddam Hussein relaxado e risonho, metido em um uniforme militar, e reunido com o vice-presidente Taha Yassin Ramadan e o vice-primeiro-ministro Tariq Aziz. Um âncora, em uniforme militar, diz que Saddam encorajou a população a resistir, acrescentando que as forças armadas tem de exibir sua energia completa nas batalhas. Veja o especial :