Saddam pede desculpas ao povo do Kuwait "Pedimos desculpas perante Deus por cada ação que nos entristece. Se no passado ocorreu uma ação... pela qual fomos responsáveis, pedimos desculpas a vocês", afirmou o presidente iraquiano, Saddam Hussein, numa mensagem dirigida ao povo do Kuwait. A mensagem foi lida em seu nome pelo ministro da Informação, Mohammad Said al-Sahhaf, na tevê iraquiana. O Iraque invadiu o Kuwait em 1991, provocando a reação norte-americana, que atacou o país, desencadenado a Guerra do Golfo. Apesar da destruição causada pelos ataques aéreos e de mísseis disparados por navios estacionados no Golfo Pérsico, sem a presença de tropas terrestres, o então presidente George Bush, pai do atual presidente George W. Bush, não conseguiu derrubar Saddam Hussein. Nem mesmo com o embargo imposto ao Iraque desde então.