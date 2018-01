Saddam pede união aos iraquianos O presidente deposto do Iraque, Saddam Hussein, preso há um ano pelas forças norte-americanas, fez neste domingo um espécie de apelo aos iraquianos, convidando-os a permanecerem unidos e prudentes, em vista das eleições programadas para 30 de janeiro. Segundo o advogado jordaniano Ziad Khassaouneh, porta-voz do Colégio de Advogados defensores de Saddam, as palavras doex-presidente foram uma recomendação. "O presidente pediu notícias do povo iraquiano e insistiu na necessidade de que os iraquianos fiquem unidos", disse. O ex-líder iraquiano citou versos do Corão para lembrar a importância do papel dos chefes de todas as comunidades religiosas no Iraque atual.