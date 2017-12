Saddam promete aos iraquianos "vitória sobre o inimigo" O presidente do Iraque, Saddam Hussein, prometeu hoje a seus compatriotas "uma vitória sobre os inimigos" durante uma mensagem televisiva dirigida ao povo iraquiano, "às nações árabes e aos homens livres do mundo". "Definitivamente, o Iraque vencerá os inimigos, apesar dos desejos, dos planos, da força e a natureza das armas da parte inimiga", afirmou Saddam em referência aos Estados Unidos, que vêm ameaçando continuamente Bagdá com um ataque militar, e ao principal aliado americano, a Grã-Bretanha. "A vitória é uma certeza em nossos corações. Quando a vitória se converte em certeza, não importa o tipo de armas ou equipamentos técnicos nas mãos dos inimigos, ou das informações fabricadas e da guerra psicológica conduzidas pelo inimigo", acrescentou Saddam. "Vencemos no passado e venceremos agora definitivamente".