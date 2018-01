Saddam promete derrotar qualquer ataque estrangeiro O presidente do Iraque, Saddam Hussein, disse neste domingo que qualquer ataque contra seu país será derrotado pelo "orgulho, pela fé e pelo esforçado Exército do Iraque". Em pronunciamento à nação para celebrar o Dia do Exército, Saddam desdenhou as informações segundo as quais os Estados Unidos poderiam ampliar sua campanha contra o terrorismo até o Iraque. "Assim como seus humilhados inimigos falharam no passado, o agressor também falhará se deixar-se seduzir por um ato de maldade", disse Saddam em seu discurso. Leia o especial