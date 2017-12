Saddam rejeitou proposta de Bin Laden contra os EUA Os serviços de inteligência iraquianos e o líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, mantiveram contatos em meados dos anos 90, em busca de união de forças contra a Arábia Saudita. No entanto, o Iraque negou-se a realizar ações conjuntas contra as forças dos EUA no território saudita e só aceitou divulgar propaganda contra a família real saudita, revelou o diário The New York Times, citando documentos iraquianos. A aproximação ocorreu quando Bin Laden - um saudita que teve a nacionalidade cassada - vivia no Sudão e tentava coordenar ações com grupos que lutavam contra a família real saudita. A Al-Qaeda ainda não era uma rede estruturada. De acordo com o jornal, os papéis foram achados no Iraque e repassados aos EUA pelo grupo Congresso Nacional Iraquiano, de Ahmed Chalabi - ex-aliado de Washington acusado de ter fornecido muitas informações falsas ao Pentágono. Peritos dos EUA concluíram que esses documentos são autênticos. Ao contrário do que sustenta o presidente George W. Bush, não há indicações sobre colaboração anterior entre o Iraque e a Al-Qaeda, observou o diário. Na semana passada, a comissão independente que investiga o 11/9 concluiu não haver prova de cooperação entre Bagdá e a Al-Qaeda.