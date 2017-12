Saddam será enterrado em Ramadi, diz família A família de Saddam Hussein informou neste sábado que decidiu enterrar o corpo do ex-líder iraquiano executado na cidade de Ramadi, e não no vilarejo de Awja, como havia sido divulgado anteriormente. "Depois que a família recebeu a vontade do presidente martirizado por meio de seus advogados que o viram pela última vez quando ele pediu para ser enterrado em Awja ou Ramadi... foi decidido que ele será enterrado na cidade de Ramadi", apontou um comunicado da família recebido pela Reuters. O enterro de Saddam em Ramadi, a 110 quilômetros de Bagdá, ao invés de Awja --onde seus dois filhos Uday e Qusay foram enterrados após terem sido mortos por tropas dos EUA em 2003 -- se deve a "razões particulares da família e a situação de segurança predominante" no Iraque, acrescentou o comunicado. Um clérigo de Awja havia informado anteriormente que o corpo de Saddam seria enterrado no vilarejo. Segundo informaram mais cedo um advogado de defesa e uma fonte sênior do governo iraquiano, o corpo de Saddam foi levado por um avião norte-americano para a cidade natal de Tikrit e entregue ao chefe da tribo Albu Nasir para ser enterrado. O advogado libanês Bushra al-Khalil informou que a filha de Saddam, Raghd, em exílio na Jordânia, estava em contato com os líderes tribais de sua família para decidir sobre um lugar seguro para o enterro.