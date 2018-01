Saddam sobreviveu ao bombardeio, diz MI-6 Um dia após um intenso bombardeio contra um prédio onde estaria Saddam Hussein, o serviço de inteligência britânico (MI-6) disse hoje que o líder iraquiano sobreviveu ao segundo ataque destinado a matá-lo e ao seu círculo próximo, incluindo seus dois filhos. O MI-6 disse à CIA (Agência Central de Inteligência) acreditar que Saddam deixou o prédio no distrito de Al-Mansur, em Bagdá, pouco antes de as quase quatro toneladas de bombas americanas GBU-31 "arrasa bunker" reduzirem o edifício a escombros, na segunda-feira. "Acho que ele (Saddam) deixou a área do mesmo modo como chegou, por um sistema de túneis ou de automóvel, não estamos certos", disse uma fonte do serviço de inteligência britânico, destacando que a teoria não era conclusiva. O Pentágono mostrou cautela sobre a sorte de Saddam. As forças americanas "não têm informação precisa sobre o dano causado ao objetivo ou sobre indivíduo ou indivíduos que estavam no local", disse o general Stanley McChrystal, subchefe de operações do Estado-Maior Conjunto. Fontes militares asseguraram que "ninguém pode ter sobrevivido" às bombas lançadas contra o prédio. Mas o presidente americano, George W. Bush - que estava hoje reunido em Belfast com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair -, admitiu que não sabia se Saddam havia sobrevivido aos últimos ataques das forças de coalizão. Saddam não fez nenhuma aparição nem declaração hoje, mas representantes do governo iraquiano asseguram que o presidente estava bem e no comando das tropas que resistem à invasão. O bombardeio, segundo o tenente-coronel americano Fred Swan, foi lançado "o mais rápido possível e a operação estava concluída 12 minutos depois de recebida a ordem". Uma mensagem enviada por uma fonte em Bagdá à CIA, de que Saddam estava naquele prédio, desencadeou o ataque sobre o bairro residencial de Al-Mansur e, mais precisamente, sobre o edifício usado pelo serviço secreto iraquiano. No quartel-general de Langley, Virgínia, começou a batalha contra o tempo para informar a cúpula do governo americano e o Comando Central com sede em Doha, no Catar, de onde partiu a ordem para a decolagem de um bombardeiro B1-B, que em 12 minutos atingiu o objetivo e lançou as quatro bombas de precisão. No total, a operação durou 45 minutos. Esta é a segunda vez, desde que os EUA iniciaram a guerra, em que as forças de coalizão atacam um objetivo específico para tentar matar Saddam. A primeira vez foi em 20 de março, quando começou a guerra. Naquele dia, um caça F-117 lançou quatro bombas GBU-31 de 900 quilos cada uma contra uma instalação onde Saddam e seus colaboradores estariam. O bombardeio de segunda-feira teve um efeito devastador no bairro de Al-Mansur e causou a morte de pelo menos 15 de seus moradores. As imagens de vídeo mostram cenas de destruição e uma cratera no local onde estava o prédio alvo do ataque. Veja o especial :