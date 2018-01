Saddam tem problema na próstata, diz ministro iraquiano Saddam Hussein está bem de saúde, embora se recuse a fazer uma biópsia para determinar se tem câncer na próstata, disse o ministro dos Direitos Humanos do Iraque, Bajtiar Amin. Em uma entrevista ao canal de televisão do Catar Al-Jazira, Amin afirmou que Saddam sofre de uma infecção crônica na próstata, mas que segundo os exames de raio X e de sangue já realizados, o problema parece não ser de grande importância. As declarações de Amin foram feitas depois que surgiram boatos de que a saúde de Saddam estava se deteriorando. "As versões sobre a doença de Saddam foram rumores difundidos pelos meios de comunicação", afirmou o porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mu´in Kassis.