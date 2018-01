Saddam teria destruído armas dias antes da guerra Um cientista iraquiano afirmou que as armas de destruição em massa do Iraque foram destruídas pouco antes do início da guerra, informou nesta segunda-feira (21) o jornal The New York Times, citando fontes militares dos Estados Unidos. Membros da Equipe de Exploração Móvel Alpha, criada para investigar a existência das supostas armas iraquianas de destruição em massa, disseram que o cientista levou os americanos a materiais que provariam a existência de locais para a produção dessas armas, segundo o jornal. Até agora, tropas anglo-americanas não encontraram o suposto arsenal de armas proibidas de Saddam Hussein, que serviu de pretexto para o lançamento da Operação Liberdade Iraquiana. O jornal descreve a suposta testemunha iraquiana como "um cientista que trabalhou durante mais de uma década no programa de armas químicas do Iraque". O Comando Central dos Estados Unidos, estabelecido no Catar, não confirmou nem desmentiu a reportagem do The New York Times. A Casa Branca também não comentou o assunto. Veja o especial :