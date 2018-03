Saddam traçou rota de fuga em 1991, diz Mofaz Na Guerra do Golfo Pérsico, em 1991, o presidente do Iraque, Saddam Hussein já havia feito as malas e negociado seu exílio - Líbia ou Eritréia -, mas então decidiu ficar porque percebeu que não estava em perigo, disse o ministro da Defesa de Israel, Shaul Mofaz, em entrevista publicada nesta sexta-feira. Desta vez - em meio aos pedidos de diversos líderes para que Saddam deixe o Iraque e evite uma possível invasão norte-americana -, não se sabe se o presidente iraquiano já negociou algo similar, declarou Mofaz ao Yediot Ahronot. Ele atribui a informação sobre a negociação do exílio na Líbia ou Eritréia em 1991 a uma fonte confiável de fora de Israel. O dado consta de um recente perfil de Saddam elaborado recentemente em Washington e com o qual Mofaz contribuiu.