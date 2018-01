Saddam volta a pedir "resistência heróica" Com as forças americanas praticamente nas portas de Bagdá, o presidente iraquiano, Saddam Hussein, voltou hoje a pedir ao Exército e aos habitantes da capital "resistência heróica contra o inimigo para humilhá-lo e, finalmente, derrotá-lo". "Batam mais no inimigo, aumentando a intensidade de seus ataques", diz Saddam em mensagem lida perante as câmeras da televisão estatal iraquiana por seu ministro da Informação Mohamed Saeed al-Sahaf, menos de 24 horas depois de ter aparecido em público e incitado os iraquianos a continuarem lutando para quebrar a moral do inimigo. "O inimigo que, imaginava, ia conseguir facilmente seu objetivo, já está perdido e atônito com a brava resistência do povo do Iraque", afirma Saddam em seu novo apelo. No dia anterior, em outra mensagem atribuída ao presidente, Al-Sahaf havia prometido aniquiliar as forças invasoras de uma forma exemplar e com armas não convencionais. Sugeriu uma grande "operação martírio" (como os iraquianos designam ataques suicidas), mas negou o recurso a armas de destruição em massa - químicas ou biológicas. Em entrevista coletiva para jornalistas locais e correspondentes estrangeiros autorizados a permanecer em Bagdá, o ministro da Informação, sempre destacando sua função de porta-voz do presidente iraquiano, prometera a reconquista do Aeroporto de Bagdá ainda na sexta-feira e na madrugada de sábado com o uso de armas não convencionais - "meios não necessariamente militares". Ele disse que Saddam o havia autorizado a convocar os jornalistas a qualquer momento para anunciar "pesadas baixas entre as tropas americanas". E chegou mesmo a enviar, em nome de Saddam, mensagem de condolências à administração do presidente George W. Bush, pela "numerosa morte" de soldados americanos na região do aeroporto. Na nova mensagem lida hoje por ele não havia nenhuma menção ao "ataque exemplar não convencional ao aeroporto" (que não se concretizou, pelo menos na forma prometida), mas apenas um novo e dramático apelo à resistência: "Vocês têm a obrigação de impor ao inimigo (forças americanas) uma guerra de desgaste, aumentando as feridas deles e privando-os do que já conquistaram para, dessa forma, levá-los à derrota total." "O que Bagdá enfrenta agora é muito menos do que pode suportar", ressalta Saddam. "Esta cidade pertence aos iraquianos e Deus a protegerá como símbolo da fé, da virtude e da guerra santa, mesmo que ela seja submetida a uma pesadíssima provação", acrescenta. "Eles (os americanos) estão aumentado a força (de seus ataques) contra Bagdá, mas encontram sempre suas muralhas impenetráveis." Na mensagem, Saddam exorta os militares e os habitantes de Bagdá a seguirem o exemplo dos defensores e moradores de outras cidades iraquianas, como Basra, Um Qsar, Nasiriya e Fao, que "resistem bravamente" ao cerco e bombardeio de tropas anglo-americanas. Segundo fontes diplomáticas ocidentais, a inusitada freqüência com que Bagdá difunde mensagens atribuídas ao presidente estaria relacionada a um esforço das autoridades militares iraquianas para mostrar às forças anglo-americanas e, sobretudo, aos iraquianos, que Saddam ainda detém o controle da situação na capital e outras cidades do país. Veja o especial :