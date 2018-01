Saddam volta a TV e diz que decisão será em Bagdá Mais um comunicado do presidente iraquiano Saddam Hussein foi lido hoje pelo ministro da Informação do país, Mohammed Saaed al-Sahhaf, na qual o líder prometeu defender o país das forças aliadas as portas de Bagdá. A imagem de Saddam Hussein não é apresentada pela TV local desde 24 de março, acentuando as especulações vindas de Washington de que esteja morto ou gravemente ferido. O comunicado diz que as batalhas registradas na história do país foram decididas na capital. Este é o quarto pronunciamento lido na TV iraquiana e atribuído a Saddam Hussein. Desde o início da guerra em 20 de março, Saddam concedeu dois pronunciamentos. O primeiro logo após o início dos ataques e o segundo quatro dias depois. Não se sabe quando os pronunciamentos teriam sido gravados. Saddam e os dirigentes restantes "estão bem, dirigem e assumem as suas funções normalmente", declarou hoje o ministro das Relações Exteriores do Iraque, Naji Sabri, interrogado pela BBC. "Não nos compete responder aos rumores e às mentiras que o governo Bush divulga. Mentir é uma regra de ouro dos governos norte-americano e britânico", prosseguiu. Na opinião de Sabri, "é o que fazem todos os dias o presidente (norte-americano, George W. Bush), todos os membros da seu grupo, (o primeiro-ministro britânico, Tony) Blair e o seu colega (Jack) Straw, ministro britânico das Relações Exteriores. Veja o especial :