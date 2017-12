Sai pacote de medidas de combate ao terrorismo O secretário de Justiça dos Estados Unidos, John Ashcroft, apresentou nesta segunda-feira um plano de cinco medidas para combater o terrorismo, que definiu como "prioridade nacional", em razão dos atentados recentes contra o país. O objetivo é outorgar às autoridades as ferramentas para "identificar, desmantelar e castigar as organizações terroristas antes que possam voltar a atacar", frisou Ashcroft durante uma audiência no Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes. Os principais pontos do plano são os seguintes: - Melhorar a capacidade dos serviços de espionagem de vigiar as comunicações eletrônicas e telefônicas das organizações terroristas. Isso inclui a simplificação do procedimento para autorização de escuta telefônica e emprego de tecnologia avançada na vigilância; - Proteger as fronteiras do país. Os controles serão aumentados; - Facilitar a investigação e a abertura de processo contra os acusados; - Desarticular a rede financeira de apoio às organizações, mediante congelamento e confisco de fundos e demais recursos; - Autorizar operações de emergência em resposta aos atentados de 11 de setembro, maior assistência às vítimas e possível recompensa pela prisão de terroristas. Ashcroft quer assegurar também que a lei incorpore penas duras para quem apóia terroristas. A ampliação dos poderes das autoridades judiciais e policiais preocupa as entidades de defesa dos direitos civis, que vinham fazendo forte pressão nos últimos anos para impedir o aumento da interferência do governo na vida dos cidadãos. Esses grupos estão alarmados com a rapidez com que o Congresso aprovou, dois dias depois dos atentados, uma emenda constitucional que dá ao Estado o direito de investigar o conteúdo de arquivos de computadores. Analistas políticos em Washington observam que o ex-presidente Bill Clinton tentou aprovar uma lei que desse às autoridades maiores poderes de escuta de comunicações, em 1994. O Congresso vetou a idéia. "Não há dúvida de que uma ação orquestrada está em andamento, aproveitando os acontecimentos recentes, para permitir ao governo obter uma maior amplitude de poderes", comentou o diretor legal de uma entidade que se dedica a verificar as ações do governo, Tom Devine.