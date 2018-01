Sai relatório sobre desabamento em aeroporto de Paris O desabamento em um terminal de aeroporto parisiense que matou quatro pessoas em maio pode ter sido causado por falhas no concreto que sustentava o teto futurista, de acordo com um relatório oficial divulgado nesta terça-feira. Jean Berthier, que preside a comissão de inquérito encarregada de examinar o acidente no aeroporto Charles de Gaulle, levantou uma hipótese sobre a falha no concreto, dizendo que a estrutura pode ter ruído devido a diferenças de temperatura. Berthier ressaltou também que sua equipe ainda não teve acesso ao local, por razões de segurança, e que desenvolve seu trabalho com base em fotos. Os técnicos também utilizam técnicas de computador para determinar o que provocou a queda do teto do terminal desenhado pelo arquiteto Paul Andreu, que está projetando um teatro de ópera em Pequim, na China.