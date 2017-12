Saiba como fica o poder no Iraque após a devolução A coalizão liderada pelos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que está entregando formalmente o poder no Iraque a um governo interino formado por iraquianos. Mas o que isso significa na prática? Leia as perguntas e respostas abaixo para entender os principais pontos da devolução de poder: O que é a transferência de soberania? O poder é transferido da administração civil provisória instalada pelos americanos para um governo iraquiano interino. A administração civil liderada por Paul Bremer deixa de existir, e ele volta para os Estados Unidos. Formalmente, a ocupação do Iraque terá terminando. Quem vai fazer parte do governo interino? O primeiro-ministro será o xiita Iyad Allaw, um médico que vivia exilado do país no tempo de Saddam Hussein. Também haverá um presidente e dois vices. Eles terão um papel basicamente simbólico mas podem exercer importante influência sobre a opinião pública. O presidente será Ghazi Al-Yawer, um engenheiro-civil sunita que também é um chefe tribal. Seus vices serão Ibrahim Jaafari, lider do partido xiita Dawa, e o curdo Rowsch Shaways. O governo interino realmente será soberano? Ele terá poderes muito limitados e não vai ser soberano no sentido mais rigoroso da palavra. Ele não vai poder, por exemplo, fazer qualquer mudança na lei básica. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha reconheceram que eles dificilmente vão poder chamar o governo de soberano se ele não tiver o direito final de pedir a tropas estrangeiras que saiam do país e não tiver algum controle sobre as políticas de segurança iraquianas. O governo terá controle sobre o dinheiro arrecadado com a venda de petróleo, mas o Orçamento deste ano já foi definido e por isso sua influência será limitada. Uma Embaixada dos Estados Unidos de grande porte vai deter a maior parte do controle sobre o fluxo de ajuda americana. O novo governo deverá enfrentar um dilema. Ele depende da presença das tropas estrangeiras para garantir a segurança no país e a manutenção de serviços básicos, mas a presença de forças no país pode manter ou ampliar a onda de ataques violentos que viveu uma escalada nos últimos dias. Que controle o governo vai ter sobre a segurança no país? Em tese, o governo interino terá o direito de solicitar a saída de tropas estrangeiras, mas não irá exercê-lo porque os membros do governo apoiaram a presença dos americanos e seus aliados no país. O governo deve ter a mais importante influência, talvez até poder de decisão, sobre as operações das tropas estrangeiras por meio de um Conselho de Segurança Nacional presidido por um iraquiano e que contará com a presença de generais americanos e britânicos. Os detalhes serão definidos em uma troca de cartas entre a coalizão e o governo interino. Ambas as partes já adiantaram que haverá cooperação e coordenação. Na prática, isso representa que não deverá acontecer uma operação radical de contenção de insurgentes como a que as forças americanas realizaram em Falluja. O governo interino vai ter o controle sobre a mobilização das forças de segurança iraquianas. Mas os Estados Unidos já anunciaram planos de manter o controle legal sobre suas tropas no país, após a transferência de poder - para evitar que seus soldados estejam sujeitos aos tribunais iraquianos. O que acontece com os soldados americanos, britânicos e de outros países Eles vão permanecer no país formalmente a pedido do governo interino e com a autorização do Conselho de Segurança da ONU, caso uma resolução neste sentido seja aprovada pelo órgão. A idéia é que elas desempenhem um papel menos proeminente e que as forças de segurança iraquianas tenham uma liderança maior. Mas será a realidade do dia-a-dia que vai determinar se isso de fato vai acontecer. As tropas estrangeiras serão conhecidas como "força multinacional". Um acordo estará em vigor a exemplo dos que existem na Bósnia e no Afeganistão que exime as tropas estrangeiras da validade das leis iraquianas. Os britânicos e os americanos gostariam de uma força em separado da ONU que protegesse os funcionários da organização que vão trabalhar nas futuras eleições iraquianas. O mandato das tropas estrangeiras vai expirar no final de 2005, quando um governo eleito deve assumir o poder no Iraque. Isso significa que elas devem deixar o país, mas o novo governo pode pedir que algumas permaneçam. Como a nova resolução da ONU influiu no plano de transferência de poder? A nova resolução foi aprovada no último dia 8 de junho. Houve muitas negociações sobre os poderes do governo interino, que acabou sendo fortalecido. A resolução deu endosso internacional para o projeto de transferência de poder. Segundo correspondentes, a resolução também tirou parte da pressão sobre o presidente George W. Bush e o primeiro-ministro Tony Blair. Ambos agora podem argumentar que que a ocupação está chegando ao fim e que as tropas que estão permanecendo no Iraque o estão fazendo a pedido do governo interino e estão sujeitas à autoridade da ONU. Por que o governo será só interino e quanto tempo ele vai durar? A idéia é que o governo interino apenas administre a situação enquanto sejam organizadas eleições para a Assembléia Nacional em dezembro ou na pior das hipóteses em janeiro do ano que vem. Esta será uma das suas principais tarefas. A comunidade xiita, que é majoritária no país, não queria que ele tivesse poder demais antes das eleições. O que acontece depois que o governo interino se dissolver? A Assembléia Nacional a ser eleita em dezembro ou janeiro vai eleger um governo "transitório" que terá um poder legislativo real. Depois disso, uma nova Constituição será escrita e votada em um referendo no segundo semestre de 2005. Eleições gerais terão lugar no final de 2005 a fim de um governo eleito diretamente assuma o poder no Iraque no começo de 2006.