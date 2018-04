SAIBA MAIS-Entenda o vocabulário eleitoral das prévias nos EUA A campanha eleitoral à Presidência dos Estados Unidos tem uma língua própria. Veja a seguir, alguns dos termos mais usados. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA -- O candidato de cada partido à eleição de 4 de novembro será escolhido em uma convenção com delegados partidários de todo o país. É indicado o pré-candidato que obtiver a maioria dos votos. Neste ano, a convenção democrata está marcada para 25 a 28 de agosto em Denver. Os republicanos fazem a sua de 1o a 4 de setembro em Minneapolis-Saint Paul. DELEGADOS -- São os participantes das convenções, representando todos os 50 Estados, além dos territórios dos EUA. PRIMÁRIA -- É a forma pela qual a maioria dos delegados é escolhida. Os eleitores de determinado Estado vão às urnas e votam em seu candidato favorito. Cada Estado tem regras diferentes. Muitas primárias distribuem os delegados com base no percentual obtido por candidato; em outros Estados, o vencedor leva todos os delegados. Algumas primárias se restringem aos filiados de um ou outro partido; em outras, podem votar independentes e em alguns casos até filiados do partido adversário. CAUCUS -- É a outra forma de escolher delegados, menos comum. O processo envolve assembléias de eleitores de cada partido em vários locais pré-determinados de um Estado. Os participantes se agrupam em torno de candidaturas, negociam, se aglutinam e se dissolvem até que todos os delegados sejam distribuídos. O processo varia de Estado para Estado. Podem ser pequenas reuniões dos caciques locais ou grandes eventos, como o caucus de Iowa, que atraiu jornalistas do mundo todo. SUPERTERÇA -- Na terça-feira, 5 de fevereiro, 24 Estados realizaram a disputa de um ou ambos os partidos. Em toda campanha presidencial sempre há uma terça-feira chamada de "super" por ser a principal data no processo de escolha dos candidatos. SUPERDELEGADOS -- Além dos delegados escolhidos nos Estados, também têm direito a voto nas convenções dirigentes partidários, parlamentares e ocupantes de cargos estaduais eletivos. Como não são escolhidos em primárias ou caucus, não se comprometem de antemão com nenhum candidato, e portanto podem votar em quem quiserem. POSSÍVEIS INDICADOS -- É comum que o escolhido de cada partido já tenha ficado claro bem antes das convenções, conforme aparecem os resultados dos Estados. Mas o processo tem de ser formalizado com uma votação, então até as convenções os vencedores são tratados como "possíveis indicados". No caso dos democratas, é preciso 2.025 votos de delegados e superdelegados na convenção partidária. No caso dos republicanos, o número é de 1.191 votos. (Por David Wiessler)