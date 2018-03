SAIBA MAIS-Há 100 anos, navio com japoneses chegava a Santos O Brasil comemora nesta semana os 100 anos da imigração japonesa. Confira datas, fatos e números importantes sobre a vinda dos japoneses. *Novembro de 1907 -- Ryu Mizuno, diretor da Companhia de Imigração do Império (Kokoku Shokumin Kaisha), assina o acordo responsável pela vinda da primeira leva de imigrantes para o Brasil. *28 de abril, 1908 -- O navio Kasato Maru sai do porto de Kobe com 781 passageiros a bordo. *18 de junho, 1908 -- O Kasato Maru chega ao porto de Santos, em São Paulo, e os imigrantes são enviados para trabalhar em seis fazendas, na maioria plantações de café. *Janeiro de 1930 -- O primeiro grupo de japoneses chega à Amazônia para ajudar a cultivar guaraná. Mais tarde, eles passam a cultivar também a juta e a pimenta-do-reino. *1932 -- O número de imigrantes japoneses no Brasil passa de 130 mil -- quase 90 por cento deles trabalham nas fazendas. *1934 -- O presidente Getúlio Vargas impõe cotas de imigração como parte de sua política nacionalista. *1938 -- O governo brasileiro impõe restrições às atividades culturais e educacionais dos imigrantes, incluindo os japoneses, devido às tensões às vésperas da 2a Guerra Mundial. *1952 -- O Brasil e o Japão retomam suas relações diplomáticas depois do hiato da 2a Guerra. *Dezembro de 1959 -- O estaleiro Ishikawajima do Brasil, conhecido como Ishibras, começa suas operações. Foi o primeiro de vários investimentos industriais que vieram com os acordos bilaterais entre Brasil e Japão. *1967 -- Empresas japonesas, incluindo a Toshiba e a NEC, começam a investir no Brasil. *19 de junho de 2008 -- O príncipe herdeiro do Japão, Nahurito, chega ao Brasil para a comemoração oficial do centenário. *Cerca de 250 mil brasileiros vivem no Japão, a maioria deles trabalhando em fábricas. Os "dekasseguis" mandam cerca de 2 bilhões de dólares de volta às suas famílias no Brasil. (Reportagem de Elzio Barreto)