SAIBA MAIS-Possíveis candidatos democratas a vice de Obama Barack Obama, senador norte-americano por Illinois, reivindicou a nomeação democrata na terça-feira e já deu o primeiro passo para escolher seu vice-presidente. Obama pediu a Jim Johnson, ex-chefe da Fannie Mae, gigante do ramo de hipotecas, que começasse a pesquisar potenciais candidatos para a vice-presidência, segundo reportagens. Johnson desempenhou uma tarefa parecida para os candidatos democratas John Kerry, em 2004, e Walter Mondale, em 1984. Confira a lista de possíveis candidatos democratas à vice-presidência, em ordem alfabética: * Joseph Biden, 65 -- O senador por Delaware, chefe do Comitê de Relações Internacionais do Senado, é um renomado especialista em política internacional que daria a Obama autoridade no assunto. Mas Obama pode não querer que outro senador consiga a vaga, para reforçar sua mensagem de campanha, que diz que sua candidatura tem a ver com mudança e com o futuro. * Wesley Clark, 63 -- General do Exército aposentado e ex-comandante da Otan, Clark tentou concorrer à Presidência em 2004, mas não conseguiu. Ele é um forte aliado de Hillary Clinton, o que pode ajudar a unificar o partido e auxiliar bastante nas questões de segurança nacional. Todavia, sua campanha não foi forte em 2004. É improvável que os democratas se animem com sua candidatura. * Hillary Clinton, 60 -- As pesquisas mostram que há forte apoio ao "time dos sonhos", com Obama e Hillary, sua principal rival nas primárias. Obama não descarta a opção, que o ajudaria a unificar o partido depois da longa disputa. Mas a senadora por Nova York e ex-primeira-dama também pode trazer complicações, como o retorno do ex-presidente Bill Clinton à Casa Branca. A união de Hillary e Obama pode atrair os apoiadores de Clinton -- como as mulheres e trabalhadores brancos -- que, até então, estavam relutantes em aceitar Obama. * Chris Dodd, 64 -- O senador por Connecticut fala espanhol fluentemente e é especialista em América Latina. Chefe do Comitê de Negócios Bancários do Senado, ele se opunha à nomeação de Obama, mas mudou de idéia. Ele ajudaria Obama com economia e política internacional, mas tem as mesmas desvantagens de Biden. * Chuck Hagel, 61 -- Senador republicano por Nebraska, é um veterano da Guerra do Vietnã bastante conservador, mas critica abertamente a Guerra no Iraque. Ele ajudaria Obama a se aproximar de eleitores republicanos e independentes, o que reforçaria sua promessa de acabar com o racha entre os partidos. * Tim Kaine, 50 -- O governador da Virginia foi uma das primeiras pessoas a apoiar Obama fortemente e poderia ajudá-lo em um Estado que é tradicionalmente republicano, mas que tem se inclinado para o lado democrata nos últimos anos. * Sam Nunn, 69 -- Ex-chefe do Comitê de Serviços Armados, ele é uma voz do Exército bastante respeitada, mas sua idade e sua visão conservadora em algumas questões tornam a união com Obama um pouco estranha. * Ed Rendell, 64 -- O governador da Pensilvânia foi um dos maiores defensores de Hillary e poderia ajudar a conquistar os apoiadores dela, além de aumentar sua força em um estado importante. Ex-procurador e prefeito da Filadélfia, Rendell tem experiência executiva que poderia ajudar Obama. * Bill Richarson, 60 -- Governador do Novo México, hispânico, pode ajudar a ganhar eleitores latinos -- a fatia do eleitorado que mais cresce, potencialmente vital. Bom negociador, ex-secretário de Energia e embaixador da ONU, Richardson também traria experiência internacional para a chapa, assim como conhecimento interno sobre Washington. * Kathleen Sebelius, 60 -- Foi governadora do Kansas duas vezes e poderia trazer grandes vantagens a Obama: além de ser mulher e líder de um estado de maioria republicana, ela demonstrou que pode trabalhar com os dois partidos. Mas não foi "testada" em âmbito nacional. *Ted Strickland, 66 -- O governador de Ohio, Estado bastante disputado, é outro grande apoiador de Hillary. Ex-congressista, este é o primeiro mandato dele como governador, logo ele não é muito conhecido nacionalmente. *Jim Webb, 62 -- Senador por Virginia pela primeira vez, veterano do Vietnã e ex-secretário da marinha, escreveu sete romances, incluindo "Campos de Fogo", considerado um dos melhores romances sobre a Guerra do Vietnã. Webb pode ajudar Obama em um Estado que tem se inclinado ao lado democrata nos últimos anos. (Reportagem de Deborah Charles e John Whitesides)