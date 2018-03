SAIBA MAIS-Possíveis candidatos republicanos a vice-presidente John McCain, senador pelo Arizona, que conseguiu a nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de novembro, precisa escolher um vice. Confira a lista de republicanos que podem se tornar candidatos à Vice-Presidência, em ordem alfabética: *Charlie Crist, 51 -- O governador da Flórida apoiou McCain, ajudando-o a obter a nomeação, e pode ajudá-lo em um Estado bastante disputado, que pode ser republicana ou democrata nas eleições de novembro. Ex-procurador-geral da Flórida, ele se tornou governador com facilidade em 2006. Mas pode entrar em choque com a parte mais conservadora do partido, devido à sua visão sobre o aborto. * Mike Huckabee, 52 -- O ex-governador do Arkansas disputou a nomeação com McCain e foi o último competidor a desistir. O pastor batista é um conservador que tem o apoio da base evangélica do partido e é forte no sul do país. * Bobby Jindal, 36 -- É governador de Lousiana e primeiro indiano-americano eleito. Conservador e formado em Oxford, confere juventude e diversidade ao pacote republicano. Sua experiência com a política de saúde seria um bom adicional, mas ele pode ser considerado muito jovem, principalmente em contraste com McCain, 71. Tim Pawlenty, 47 -- Governador de Minnesota duas vezes, apoiou McCain desde o começo e poderia ajudá-lo em um Estado bastante disputado. Pawlwnty pode atrair os social-conservadores, mas não é muito conhecido no país todo. * Robert Portman, 52 -- Ex-congressista por Ohio, ex-representante comercial norte-americano e diretor do orçamento no governo de George W. Bush. Conservador fiscal, Portman, pode dar a McCain mais força na política econômica, além de ajudá-lo em Ohio -- Estado importante na disputa. * Mitt Romney, 61 -- Ex-governador de Massachusetts, perdeu a nomeação para McCain. Mas Romney pode trazer problemas por conta de questões envolvendo o fato de ser mórmon e por já ter apoiado o direito ao aborto. Homem de negócios, tirou 35 milhões de dólares do próprio bolso para a campanha e pode fazer o mesmo na campanha para vice-presidente ou para ajudar McCain a arrecadar fundos. Ex-chefe de uma private equity, ele também geriu as Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City. Romney pode trazer experiência administrativa para a chapa de McCain. * John Thune, 47 -- Senador por Dakota do Sul, atrairia os conservadores, mas McCain pode não querer outro senador como vice. Depois de derrotar Tom Daschle, o líder dos democratas no Senado, em 2004, Thune é considerado forte competidor, o que aumentou seu prestígio dentro do partido. No entanto, ele não é muito conhecido nacionalmente. (Reportagem de Deborah Charles e Peter Cooney)