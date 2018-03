SAIBA MAIS-Principais metas dos democratas dos EUA De acordo com as pesquisas de intenção de voto, os democratas norte-americanos parecem ter tudo para ampliar seu controle sobre o Congresso e para conquistar a Casa Branca nas eleições de 4 de novembro. Leia abaixo algumas das prioridades que o partido terá se Barack Obama conquistar a Presidência dos EUA e se a legenda de fato ampliar suas bancadas na Câmara dos Representantes (deputados) e no Senado. * A presidente da Câmara, Nancy Pelosi (democrata da Califórnia), diz que a principal meta do partido será estabelecer um cronograma para a retirada dos soldados norte- americanos do Iraque, o que liberaria parte do contingente militar para atuar contra militantes islâmicos no Afeganistão. * Os democratas desejam reverter o que interpretam como anos de regulamentação federal falha no setor financeiro, fator esse que teria contribuído para a atual crise em Wall Street e para o recorde no número de hipotecas protestadas. * Estimular a economia. Isso poderia ser feito, em parte, por meio do gasto de bilhões de dólares na contratação de mão-de-obra a fim de reconstruir as estradas e pontes norte- americanas em mau estado de conservação bem como sistemas de esgoto e de água. Obama também quer diminuir os impostos cobrados da classe média e tampar brechas fiscais que, segundo diz, encorajam as empresas norte-americanas a mudarem-se para o exterior, levando vagas de trabalho junto com elas. * Ampliar o atendimento médico gratuito, a começar talvez com a aprovação de um projeto de lei vetado pelo presidente George W. Bush e que prevê um aumento da ajuda federal ao Programa Estadual de Atendimento Médico para Crianças. * Adotar medidas para tornar os EUA independentes no setor energético, medidas essas tais como incentivar as empresas de petróleo a perfurar mais poços onde já há autorização para tanto, intensificar os esforços de conservação, acelerar o desenvolvimento de fontes alternativas de energia e controlar os especulares do petróleo responsabilizados, em parte, pela disparada do preço do produto neste ano. * Aprovar leis vetadas por Bush que permitiriam intensificar as pesquisas com células-tronco custeadas por meio de verbas federais. * Depois de oito anos de governo Bush, durante os quais nomearam-se vários juízes conservadores (e contrários ao aborto) para cortes federais, Obama gostaria de nomear juízes moderados e liberais. * Aprovar leis para permitir que os trabalhadores organizem-se caso um número suficiente deles una-se para formar um sindicato. Isso permitiria aos trabalhadores evitar as eleições com voto secreto que, segundo alguns, são muitas vezes usadas para beneficiar os patrões. (Reportagem de Thomas Ferraro e Richard Cowan)