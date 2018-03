SAIBA MAIS-Propostas de Obama e McCain para a economia Os problemas no mercado do crédito imobiliário de alto risco levaram a uma onda de despejos e afetaram a economia em geral, introduzindo um novo aspecto na campanha presidencial norte-americana deste ano. A seguir, algumas das principais propostas dos senadores John McCain e Barack Obama, virtuais candidatos dos partidos Republicano e Democrata para a eleição de 4 de novembro. JOHN MCCAIN -- Propõe gastar 10 bilhões de dólares para ajudar alguns mutuários a renegociar suas dívidas imobiliárias. -- Propõe uma suspensão no imposto federal sobre a gasolina e o diesel durante o verão. -- Apóia corte de impostos para a classe média, dobrando para 7.000 dólares a isenção por dependente. -- Sugere um sistema tributário mais simples, com duas alíquotas e uma generosa dedução-padrão. -- Apóia um caráter permanente para as reduções de imposto de renda adotadas em 2001 e 2003, e propõe cortar o imposto de renda corporativo de 35 para 25 por cento, além de autorizar que as empresas deduzam despesas de capital. -- Acredita que a assistência do governo ao sistema bancário deve se basear apenas em evitar um risco sistêmico que ameace todo o sistema financeiro e a economia. BARACK OBAMA -- Defende uma maior regulamentação do governo sobre o sistema financeiro e propõe um novo plano de estímulo econômico no valor de 30 bilhões de dólares para ajudar mutuários. -- O plano inclui 10 bilhões de dólares para evitar despejos, e outros 10 bilhões para o alívio fiscal dos governos municipais e estaduais que tenham sido mais atingidos pela crise imobiliária. -- Apresentou seis "princípios essenciais de reforma" que dariam ao Federal Reserve (Banco Central) autoridade para supervisionar qualquer instituição financeira à qual possa disponibilizar crédito, e defende reformas que tornem mais ágil o trabalho das autoridades reguladoras do setor. -- Quer revogar um artigo da lei de falências para permitir que famílias comuns modifiquem os termos dos seus financiamentos imobiliários. -- Propõe um crédito fiscal de 10 por cento sobre a hipoteca dos norte-americanos de classe média. (Reportagem de Deborah Charles em Washington)