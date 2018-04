Saiba mais sobre o Quirguistão

População

Cerca de 5 milhões de pessoas vivem no país, sendo 65% quirguizes, 14% usbeques, 13% russos e o restante composto por minorias.

Economia

Majoritariamente agrícola, o Quirguistão tem mais da metade da população vivendo abaixo da linha de pobreza e é o país mais pobre da Ásia Central.

Importância Regional

O Quirguistão faz parte da rota do envio de ajuda e tropas para os militares que combatem o Taleban perto do Afeganistão. Os EUA abriram uma base no país em 2001 e a Rússia inaugurou uma base aérea em 2003. O país também é visto como um ponto relativamente estável na volátil região em que está situado.

Razões para a violência

O presidente Kurmanbek Bakiyev subiu ao poder após protestos de 2005 conhecidos como a Revolução da Tulipa, que forçaram seu antecessor, Askar Akayev, a fugir. Bakiyev, porém, manteve uma política autoritária e sacrificou padrões democráticos para manter a estabilidade do país. Além do descontentamento com a gestão do presidente, a oposição se irritou com o gradativo aumento do preço de serviços básicos.