Saiba quem são os 15 primeiros na linha de sucessão ao trono britânico

O príncipe Charles, pai do príncipe William, que se casou nesta sexta-feira, é o sucessor ao trono da rainha Elizabeth 2ª, segundo uma ordem extensa em que pesam, basicamente, o grau de parentesco com o monarca e o sexo.

A base constitucional para essa linha sucessória foi estabelecida pela Carta de Direitos, de 1689, e impõe uma série de condições que o soberano deve atender.

O soberano tem por dever preservar a Igreja anglicana. Católicos são excluídos da linha sucessória, ainda que, recentemente, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, disse apoiar reformas que permitam que um católico ou católica cheguem ao trono.

O monarca britânico é o soberano dos chamados domínios da Comunidade Britânica, o Commonwealth: Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Barbados, Bahamas, Granada, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tuvalu, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Belize, Antígua e Barbuda e São Cristóvão e Nevis.

O príncipe William, duque de Cambridge, é o segundo na linha sucessória.

Saiba quem são os 15 membros da realeza na lista sucessória.

A linha sucessória - Os 15 mais da realeza britânica

1. Príncipe Charles, o príncipe de Gales - 62 anos, filho da rainha Elizabeth 2ª, pai dos príncipes William e Harry, filhos dele com a princesa Diana. Se casou em 2005, com Camilla Parker Bowles.

2. Príncipe William, o duque de Cambridge - 28 anos, filho do príncipe Charles e de lady Diana Spencer, a princesa Diana, morta em um acidente de carro em 1997.

3. Príncipe Harry, o príncipe Henry de Gales - 26 anos, irmão mais novo de William. No auge da juventude, se envolveu em noitadas agitadas e foi flagrado com maconha. Mas sua imagem mudou após ter se alistado no serviço militar.

4. Príncipe Andrew, o duque de York - 51 anos, ganhou espaço nos jornais no passado por gafes e pela vida pessoal atribulada. Pai de Beatrice e Eugenie, filhas dele com Sarah Ferguson, a duquesa de York.

5. Princesa Beatrice de York - 22 anos, a primeira mulher na lista, estudante universitária e filha mais velha de Andrew.

6. Princesa Eugenie - 21, a irmã mais nova de Beatrice

7. Príncipe Edward, o duque de Wessex - 47, filho mais novo da rainha Elizabeth

8. Visconde Severn - príncipe James de Wessex, 3 anos de idade, filho mais novo de do príncipe Edward. Por ser do sexo masculino, tem preferência na linha sucessória sobre a irmã mais velha.

9. Lady Louise Windsor - a princesa Louise de Wessex, de 7 anos de idade, filha mais velha do príncipe Edward

10. Princesa Anne - 50 anos, única filha da rainha Elizabeth 2ª e do príncipe Philip

11. Peter Phillips - 33 anos, filho mais velho da princesa Anne e do capitão Mark Phillips

12. Savannah Phillips - Nascida no ano passado, filha de Peter Phillips

13. Zara Phillips - 20 anos, única filha da princesa Anne, fisioterapeuta especializada em cavalos. Prevista para se casar em julho deste ano com um jogador de rúgbi.

14. David Armstrong-Jones - O visconde de Linley, de 30 anos, filho mais velho da irmã de Elizabeth 2ª, princesa Margaret, morta em 2002. Fabricante de móveis e presidente da casa de leilões Christie's UK.

15. Charles Armstrong-Jones - De 2 anos de idade, filho do visconde de Linley.