Saiba quem são os mineiros

Alex Vega Salazar

Idade: 31 Função: Mecânico de máquinas pesadas

Sua esposa, Jéssica Salgado, falou com ele no dia 4 de setembro: "Ele está preocupado com algumas de suas dívidas. Mas eu disse para ele não se preocupar, que eu já quitei. Você pode ver que o rosto dele mudou, que ele está melhor. Eu disse que o amava", ela teria dito ao jornal El País.

Ariel Ticona

Idade: 29 Função: Mineiro

Sua esposa, Elizabeth Segovia, deu à luz uma menina no dia 14 de setembro - 40 dias depois do acidente. Ariel Ticona - que assistiu um vídeo do nascimento da filha - pediu que a esposa desse a ela o nome de Esperanza.

Carlos Bugueno

Idade: 27 Função: Mineiro

Bugueno é um dos "palomeros" em seu grupo. Os mineiros se revezam na função de enviar e receber pacotes chamados de "palomas" ou "pombas" mandados pelos canos de suprimentos. Ele é amigo de infância de outro mineiro preso, Pedro Cortez, e ambos começaram a trabalhar na mina na mesma época.

Carlos Barrios

Idade: 27 Função: Mineiro

Gerente de turno do Grupo Rampa. Sua mãe, Gricelda Godoy, disse ao jornal La Tercera que seu filho havia dito que não queria mais saber do psicólogo que estava trabalhando com os mineiros. Ela disse que o psicólogo estaria deixando os homens sob pressão.

Carlos Mamani

Idade: 23 Função: Operador de máquinas pesadas

O único boliviano no grupo, ele estava trabalhando na mina havia apenas cinco dias quando aconteceu o acidente. Seu sogro disse a repórteres que Mamani estava chocado e traumatizado com o acontecido e não trabalharia em minas novamente.

Claudio Acuna

Idade: 56 Função: Mineiro

Um dos "palomeros" do grupo rampa. Ele comemorou seu aniversário de 56 anos dentro da mina no dia 9 de setembro. Sua esposa mandou para ele de presente uma camisa de futebol autografada pelos jogadores de seu time, o Colo Colo.

Claudio Yanez

Idade: 34 Função: Operador de perfuradora

Sua namorada de longa data, Cristina Nunez, o pediu em casamento em uma carta enviada para os mineiros. Ele diz que eles vão se casar assim que ele sair. O casal tem duas filhas. Depois de ver um vídeo de seu noivo, Cristina Nunez disse: "Eles estão muito melhor. Estão contando piadas, cada um tem suas coisas, eles estão bem."

Daniel Herrera

Idade: 27 Função: Motorista de caminhão

Herrera tem atuado como assistente de paramédico. Em uma carta recente a familiares, ele disse que os mineiros estão insatisfeitos com o psicólogo que trabalha na equipe de resgate. "Não me perguntem mais como me sinto, porque na carta que eu li...parecia que vocês estavam me dando conselhos através deste 'doutor'", ele tria dito ao jornal La Tercera.

Dario Segovia

Idade: 48 Função: Operador de perfuradora

A irmã de Dario, Maria, foi apelidada de La Alcaldesa - a prefeita - pelo papel de liderança que ela assumiu no Acampamento Esperanza. Seu pai começou a levá-lo para a mina quando ele tinha 8 anos de idade. Dario pai também já ficou preso um uma mina por uma semana e sofreu ferimentos graves em dois acidentes de trabalho.

Edison Pena

Idade: 34 Função: Mineiro

Integrante do Grupo Refugio. Ele demonstrou abertamente seu desespero em cartas e vídeos a sua namorada. Em uma delas, ele diz: "Eu quero ser livre, eu quero ver o sol". Entre as músicas enviadas para os mineiros, está a coleção completa de álbuns de Elvis Presley, a pedido de Pena que é um grande fã.

Esteban Rojas

Idade: 44 Função: Manutenção

Um dos "palomeros" do Grupo Refugio. Ele disse a sua namorada, com quem está há 25 anos: "Quando sair daqui, vou te comprar um vestido de casamento e vamos nos casar na Igreja."

Florencio Avalos

Idade: 31 Função: Motorista

Integrante do Grupo 105. Ele tem feito vídeos para serem enviados às equipes de resgate e aos parentes na superfície. Irmão de Renan Avalos, que também está preso na mina.

Franklin Lobos

Idade: 53 Função: Motorista

Integrante do Grupo Refugio. Ele é um ex-jogador de futebol na liga local. Ele recebeu uma das duas camisas autografadas enviadas para a mina pelo jogador do Barcelona David Villa, cujo pai e avô eram mineiros.

Jimmy Sanchez

Idade: 19 Função: Mineiro

Integrante do Grupo Rampa. Ele desempenha o trabalho de checar a temperatura e umidade na mina. Ele é o mais jovem dos 33 mineiros e havia começado a fazer esse trabalho cinco meses antes do acidente.

Jorge Galleguillos

Idade: 56 Função: Mineiro

Galleguillos tem hipertensão e está sendo medicado. Em um vídeo, ele disse não estar bem.

Jose Ojeda

Idade: 46 Função: Mestre de perfuração

Ojeda está sob medicamentos para diabetes. Ele pediu a sua sobrinha dez camisetas com a estampa "Grupo Rampa", que corresponde à parte da mina em que ele está.

Jose Henriquez

Idade: 54 Função: Mestre de perfuração

Integrante do Grupo 105. Ele é um pastor evangélico e tem o papel de manter o clima positivo. Ele trabalha em minas há 33 anos.

Juan Illanes

Idade: 51 Função: Mineiro

Integrante do Grupo 105. Ex-cabo no conflito do Canal de Beagle, uma disputa por ilhas no Pacífico que quase levou Chile e Argentina a entrarem em guerra.

Juan Aguilar

Idade: 49 Função: Supervisor

Integrante do Grupo 105. Da cidade mineradora de Los Lagos. Sua esposa disse que eles estava de bom humor quando ela falou com ele.

Luis Urzua

Idade: 54 Função: Chefe de turno - topógrafo

Conhecido como Don Lucho pelos mineiros de seu turno, Urzua estava fazendo mapas da área da mina onde eles ficaram presos.

Mario Gomez

Idade: 63 Função: Mineiro

O mais velho dos mineiros, Gomez trabalha nas minas desde os 12 anos de idade e estava pensando em se aposentar em novembro. Ele escreveu a mensagem que alertou as equipes de resgate: "Estamos bem no abrigo, todos os 33".

Mario Sepulveda

Idade: 39 Função: Eletricista

Integrante do Grupo 105. Sepulveda se tornou um porta-voz conhecido nos vídeos dos mineiros. "Muto obrigado ao governo. Muito obrigado aos empresários e a todos que têm trabalhado sem parar por nós", disse ele.

Omar Reygadas

Idade: 56 Função: Operador de escavadora mecânica

Líder do Grupo Refugio. Trabalha na mina há anos.

Osman Araya

Idade: 30 Função: Mineiro

Um dos palomeros do Grupo 105. Em uma mensagem, ele disse: "Mando minhas lembranças a Angelica. Eu te amo muito,querida. Diga à minha mãe, eu amo vocês demais. Eu nunca vou deixá-la e vou brigar até o fim para ficar com você".

Pablo Rojas

Idade: 45 Função: Mineiro

Um dos "palomeros" do Grupo Refugio. Trabalhava na mina havia seis meses.

Pedro Cortez

Idade: 24 Função: Mineiro

Integrante do Grupo Refugio. Amigo de infância de Carlos Bugueno, que também está preso na mina. Eles começaram a trabalhar lá ao mesmo tempo.

Raul Bustos

Idade: 40 Função: Engenheiro hidráulico

Deixou Talcahuano depois do terremoto para ir trabalhar na mina. Estava organizando o sistema de suprimento de água. Bustos disse à sua mãe que estava com fome e queria comer suas empanadas de frutos do mar.

Renan Avalos

Idade: 29 Função: Mineiro

Um dos "palomeros" do Grupo 105. Quatro meses atrás, Avalos decidiu ir para a mina de San José com seu irmão Florencio Avalos, que também está preso.

Richard Villarroel

Idade: 23 Função: Mecânico

Villarroel trabalhava na mina San José havia dois anos.

Samuel Avalos

Idade: 43 Função: Mineiro

Integrante do Grupo Rampa. Avalos desempenha a função de checar a qualidade do ar na área onde os mineiros estão vivendo. Ele trabalhava na mina havia cinco meses.

Victor Segovia

Idade: 48 Função: Eletricista

Integrante do Grupo Rampa. Segovia tem a função de fazer um relatório diário da situação na mina. Em carta à família, ele disse: "Esse inferno está me matando. Eu tento ser forte, mas quando durmo acabo sonhando que estamos num forno e quando acordo me vejo nesta eterna escuridão, que acaba com você dia a dia. Eu vou ser forte por vocês até o fim".

Victor Zamora

Idade: 33 Função: Mecânico de veículos

Um dos "palomeros" do Grupo Rampa. Não trabalha normalmente dentro da mina, mas estava lá dentro no dia do acidente para consertar um veículo. Foi trabalhar lá depois do terremoto que destruiu seu antigo local de trabalho em Talcahuano. Ele brincou com sua mãe que estava feliz no buraco porque não havia ninguém para dizer que ele precisava de um banho.

Yonni Barrios

Idade: 50 Função: O "Doutor"

Integrante do Grupo Rampa. Por causa de seu conhecimento de primeiros socorros por ter precisado cuidar da mãe diabética quando criança, Barrios acabou responsável por monitorar a saúde dos colegas. Em uma carta para a mulher, poucos dias depois do acidente, ele disse que se sentia no inferno. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.