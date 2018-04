Saída de Brown não resolve crise trabalhista A renúncia de Hazel Blears, anunciada quarta-feira, foi um claro ato de vingança contra o primeiro-ministro Gordon Brown. A renúncia da secretária de Comunidades deu-se na véspera das eleições locais da Grã-Bretanha e para o Parlamento Europeu. Os trabalhistas, na expectativa do seu pior resultado desde a 1ª Guerra, viram a decisão de Hazel como tentativa de desestabilizar ainda mais o governo, preparando uma jogada decisiva para obrigar Brown a abandonar o cargo. Como declarou ontem uma fonte informada a respeito dos bastidores de Downing Street, a sede do governo britânico, o "comportamento vergonhoso" de Hazel pode até ter "solidificado o Partido Trabalhista - por enquanto". Mas não por muito tempo. Espera-se uma ofensiva contra Brown nos próximos dias, ao menos por parte de seu próprio partido, para a qual os parlamentares já estão reunindo apoio a uma moção de censura. As regras trabalhistas já permitem que o gabinete, consultando a Executiva nacional, escolha um novo líder entre seus membros enquanto o partido estiver no poder - caso o premiê de turno "torne-se, por qualquer motivo, permanentemente indisponível" até que uma nova eleição possa ser realizada. Mas há dúvidas em relação à possibilidade de se obter uma maioria no gabinete para agir imediatamente contra Brown. Parece provável que o primeiro-ministro tente estreitar seus laços com os mais poderosos entre os partidários de Tony Blair durante a reorganização para reforçar suas próprias defesas. No momento, espera-se que Peter Mandelson receba uma versão melhorada do seu cargo atual. E não parece ser de interesse do chanceler David Miliband apoiar um golpe que prejudicaria suas próprias pretensões à chefia do governo, favorecendo Alan Johnson. É claro que Brown não passa de um indeciso vendedor de meias-soluções e carrega grande responsabilidade pelos excessos corporativos de funcionários e parlamentares. Ele continua defendendo a privatização parcial dos correios, atitude que só o prejudica -, além de ter grande dificuldade em se comunicar com seus colegas e com o público. Mas é também verdade que o seu governo começou a avançar lentamente numa direção mais progressista desde o início da crise financeira: assumiu o controle de bancos, aumentou os gastos públicos para compensar o impacto da recessão e, finalmente, começou a aumentar os impostos para os ricos. Dessa maneira, se os trabalhistas o depuserem agora por causa da indignação pública em relação ao escândalo das despesas dos parlamentares, que engoliu todos os principais partidos e está batendo à porta do líder opositor David Cameron, isso pareceria no mínimo prematuro. O argumento dos trabalhistas em defesa de Alan Johnson, o agora favorito para a sucessão de Brown, seria a tentativa de minimizar a escala da derrota já esperada nas eleições locais. Esse argumento pode ganhar mais força no final do ano, apesar de pressupor uma popularidade, a de Johnson, que ainda não foi testada. *Seumas Milne é comentarista político