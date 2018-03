Saída de ministros abala governo e campanha de premiê australiana

A aliada Nicola Roxon pediu demissão como procuradora geral, enquanto Chris Evans, que era líder do Senado e terceiro na linha para primeiro-ministro, citou as exigências do trabalho e razões familiares para sua decisão.

A imprensa australiana descreveu as renúncias como uma grande derrota para o Partido Trabalhista, dizendo que as saídas dos membros do governo minaram a mensagem de estabilidade de Gillard e mostraram a falta de confiança na vitória em busca de um terceiro mandato no dia 14 de setembro.

Gillard deu uma entrevista coletiva em Camberra, na qual usou um tom sério e disse que já sabia das demissões há algum tempo.