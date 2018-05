Sakineh Ashtiani teria sido libertada no Irã

Nos últimos meses, as autoridades iranianas disseram que a condenação à morte por lapidação, por causa de um suposto adultério, foi suspensa, mas que a mulher estava sendo investigada por ter sido acusada de haver participado do assassinato do marido. Ela corria o risco de morrer na forca. Aparentemente, Sakineh Ashtiani foi libertada nos últimos dias e fotos divulgadas pelo governo do Irã mostram ela com seu filho, Sajjad, em um local não identificado em Tabriz, no Azerbaijão iraniano. As informações são da Agência Ansa.