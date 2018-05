Sakineh confessa assassinato do marido, diz TV iraniana Sakineh Mohammedi Ashtiani, a iraniana condenada a morrer apedrejada por adultério, confessou ter ajudado um homem a matar seu marido e disse ter participado de uma reconstituição do crime durante entrevista levado ao ar pela televisão estatal na sexta-feira. O programa parece ser um esforço do governo do Irã de desviar as críticas internacionais sobre o caso.