Salário de Kirchner causa polêmica Sentar em "el sillón de Rivadavia", como é conhecida a cadeira presidencial argentina, e ter o controle de um país de 37 milhões de habitantes não implica, necessariamente, receber um salário elevado. Néstor Kirchner sabe disso. O presidente argentino recebe mensalmente 3 mil pesos (US$ 1.071), um dos salários presidenciais mais baixos do mundo. Kirchner não se incomoda com isso, já que suas finanças pessoais vão de vento em popa: ele possui dezenas de imóveis na capital do país e no sul da Argentina, além de uma folgada conta bancária decorrente dos tempos em que era um próspero advogado. Além disso, em um eventual aperto econômico, poderia recorrer a sua esposa Cristina. Senadora da República, possui um salário mais elevado que seu marido. Quem se incomoda com o salário de 3 mil pesos são os ministros do gabinete Kirchner, secretários de Estado e outros altos funcionários públicos em cargos políticos. O problema para eles é que o salário presidencial estabeleceu um teto salarial para o funcionalismo. Ministros e secretários reclamam dos baixos salários. "Eu ganhava mais quando era parlamentar da Assembléia Legislativa da província de Buenos Aires", disse um político que está no segundo escalão de um importante ministério e que pediu anonimato. "Eu estou aqui a pedido pessoal do presidente Kirchner. Mas muitos colegas prefeririam estar na iniciativa privada, onde ganhariam muito mais", explica. Estes, ao contrário de Kirchner, não contam com residência paga, nem alimentação ou automóveis oficiais. O salário de 3 mil pesos foi decretado pelo ex-presidente Adolfo Rodríguez Saá (2001), que governou o país por breves sete dias. O decreto estará em vigência até dezembro deste ano. O mistério é se Kirchner o prorrogará ou não. O problema que surgiria no caso da não renovação do decreto é que o governo sofreria uma inevitável avalanche de pedidos para o aumento generalizado do salário do funcionalismo, congelado há uma década. O aumento também causaria o protesto dos aposentados e torpedearia a imagem de austeridade que o governo Kirchner tenta transmitir. Por outro lado, o projeto de Orçamento Nacional de 2004 deixa claro que o governo não pretende realizar aumentos salariais no ano que vem.