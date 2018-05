O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, aceitou ontem o plano de mediação do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que prevê a entrega de poder ao vice-presidente e a criação de um novo governo liderado pela oposição. Os rebeldes, que desde fevereiro pedem a renúncia do presidente, se negaram a aceitar o acordo. A oposição é contra conceder imunidade a Saleh, que havia sido incluída na proposta.