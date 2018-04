Saleh deixa o cargo e busca exílio na Etiópia Auxiliares do ex-presidente iemenita Ali Abdullah Saleh - que ontem entregou oficialmente o poder a seu sucessor, Abdo Rabu Mansur Hadi, após mais de 33 anos no cargo - afirmam que o líder deposto deverá buscar exílio na Etiópia. O receio é que, caso Saleh não deixe o Iêmen, novos ciclos de violência surjam no país. Os funcionários do ex-presidente afirmaram que ele deverá deixar Sanaa até amanhã para viver com a família em uma casa de campo nos subúrbios de Adis-Abeba.