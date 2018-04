Saleh pede voto em candidato único em eleição no Iêmen

"Eu convido vocês a participarem ativamente deste acontecimento democrático e a irem às urnas para votar em Abed Rabbo Mansour Hadi" para futuro presidente do Iêmen, disse Saleh em pronunciamento distribuído pela agência estatal de notícias Sabah. Hadi era vice de Saleh.

"Este evento ocorre como parte do plano por nós adotado de promover uma transição pacífica de poder para tirar nosso povo desta crise iniciada há um ano e que paralisou nosso desenvolvimento no período", disse Saleh em menção ao acordo mediado por outros países do Golfo Pérsico e assinado em novembro do ano passado.

Com base no acordo, Hadi foi apresentado como candidato único e de consenso na votação marcada para amanhã, na qual os iemenitas terão simplesmente de dizer se o aceitam ou não como novo presidente do país.

Depois de meses de sangrentos confrontos e diversas promessas descumpridas, Saleh cedeu em novembro às pressões interna e externa para que deixasse o poder, depois de 33 anos, em troca de anistia. As informações são da Dow Jones.