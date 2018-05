Saleh viajará para os EUA, dizem autoridades do Iêmen

Washington tem tentado tirar Saleh do Iêmen, embora não queira mantê-lo no país, a fim de permitir uma transição pacífica de seu governo. No entanto, parece haver divergências se ele permaneceria no exílio.

Mohammed al-Shayef, um alto membro do partido governista, disse que Saleh retornará ao Iêmen para liderar o partido após o tratamento. Al-Shayef afirmou à Associated Press que Saleh deixará Omã nos próximos dias, para então viajar para os EUA.

Um funcionário do gabinete do primeiro-ministro disse, no entanto, que Saleh deverá voltar a Omã depois dos EUA. Ele diz que Ahmed, filho de Saleh, está atualmente em Omã procurando por uma residência. As informações são da Associated Press.