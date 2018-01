Salma Hayek doa US$ 100 mil e lança campanha pelo México

MIAMI - A atriz Salma Hayek iniciou nesta quarta-feira uma campanha para angariar fundos para as vítimas do terremoto que afetou o México na terça-feira. Ela também doou US$ 100 mil para os esforços que o Unicef está realizando no México em razão do desastre.

A mexicana anunciou a iniciativa na plataforma CrowdRise por meio de uma mensagem de vídeo que publicou em sua conta no Instagram, na qual lembrou que ela mesma foi testemunha dos danos causados pelo terremoto de 1985 na Cidade do México, no qual perdeu um parente.

"As pessoas de meu país sofreram três consecutivos desastres naturais. Muitas crianças e famílias estão necessitadas", disse a atriz, pedindo a seus seguidores que tenham compaixão pelas vítimas do terremoto que deixou vítimas em cinco Estados.

"Qualquer coisa que puderem doar fará uma grande diferença", destacou Salma, que prometeu "emparelhar" os primeiros US$ 100 mil obtidos durante a campanha de doação de fundos. / EFE