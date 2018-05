Salvadorenho começa a ser julgado por ataques em Cuba Cuba anunciou hoje o início do julgamento de um cidadão salvadorenho acusado de terrorismo durante uma série de ataques a bomba promovida na década de 1990 contra hotéis estabelecidos no país comunista. Havana atribui a autoria intelectual dos atentados a grupos cubano-americanos no exílio e afirma que Francisco Chávez Abarca confessou ter sido contratado por Luis Posada Carriles, um opositor do ex-presidente cubano Fidel Castro radicado nos Estados Unidos, para colocar as bombas.