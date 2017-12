Samoa decide deportar padre procurado por pedofilia O governo de Samoa decidiu deportar um padre católico que é procurado na Austrália por abuso de menores. Segundo as autoridades de Samoa, o padre Frank Klep, dos salesianos de Dom Bosco, ocultou o fato ao entrar no país. Os superiores de Klep na ordem também poderão ser processados por tê-lo levado ao país sem revelar seu passado. A deportação teria sido motivada por uma série de reportagens do jornal americano The Dallas Morning News, que denuncia o uso, pela ordem dos salesianos, de transferências internacionais para ajudar sacerdotes a escapar da Justiça. ?Só podemos pensar que o principal (para os salesianos) era ajudar padre Klep a escapar das autoridades, transferindo-o para fora do país?, disse Auseuga Poloma Komiti, conselheiro do primeiro-ministro. ?Eles não pensaram, não ligaram para as crianças deste país?. Na Austrália, Klep está sujeito a mandado de prisão por cinco acusações de ataques a meninos que datam de 1973. Ele foi condenado, em 1994, por ofensas sexuais contra um estudante do colégio salesiano onde era diretor, e cumpriu pena de nove meses de serviço comunitário. Em 1998, foi transferido para Samoa, embora ainda houvesse acusações pendentes. Líderes dos salesianos de Dom Bosco negaram as alegações de que transferem padres acusados de abuso sexual de um país para outro, a fim de evitar a lei. Em declaração divulgada pela internet, os salesianos ?negam categoricamente tal comportamento e condenam todo tipo de abuso de menores?.